В Уватском районе создали онлайн-книгу «Искусство. Умение. Мастерство. В лицах Уватского края»

Фото: Пресс-служба администрации Уватского района

В Уватском районе создана онлайн-книга «Искусство. Умение. Мастерство. В лицах Уватского края», которая рассказывает о мастерах культуры района. Там содержится информация о 127 местных умельцах.

- Над этой книгой мы начали работать в прошлом году. И сейчас продолжаем поддерживать связь с мастерами и ремесленниками, которые принимают активное участие в выставках и мастер-классах. Кроме того, они имеют возможность внести информацию о своей деятельности в онлайн реестр ремесленников Тюменской области «Здесь» - рассказала директор Центра досуга и культуры Уватского муниципального района Екатерина Огурцова.

Пресс-служба администрации Уватского района отмечает, что благодаря грантам в прошлом году в Увате появился коворкинг-центр, а в этом планируют открыть мультстудию в Демьянском, где создадут мультфильмы по хантыйским сказкам с участием детей коренного населения района.