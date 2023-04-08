Эксперт Союза садоводов России рассказала тюменцам, как избавиться от черных мушек и тли на рассаде Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, как избавиться от черных мушек и тли на рассаде. Секретами садоводства поделилась эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова. Об этом пишет издание «Тюменская область сегодня».

По словам специалиста, обычно сцириды (почвенный комарик) появляются из-за переувлажнения грунта. Нужно понимать, что полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. А вторая причиной появления вредителей может быть зараженный личинками грунт.

– Отрегулируйте режим полива. При массовом заражении можно на несколько часов включить фумигатор с таблеткой от комаров. Посадки замульчируйте Диатомитом или Вермикулитом – это будет способствовать собиранию излишней влаги, и мушки не будут размножаться. Можно применить посыпание верхнего слоя грунта препаратом Гром 2 для полного уничтожения вредителя. Если вредителя немного, то рекомендуется в горшки воткнуть несколько спичек серой вниз, от серы вредитель погибнет, – рассказывает Нина Щербакова.

Кроме того, на рассаде может появиться еще один вредитель – тля. Защитить растения от неё можно опрыскивая рассаду раствором хозяйственного мыла (25-30 г на 1 л воды) раз в 5-7 дней. Еще можно применить раствор зеленого мыла, но если вредитель массово размножился на рассаде, то лучше всего действует опрыскивание биологическим инсектицидом Фитоверм. Для максимального эффекта понадобится 2-3 обработки с периодичностью 5-7 дней.