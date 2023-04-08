Из Тобольска в Заболотье вылетел первый рейсовый вертолет в этом сезоне

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Из Тобольска в Заболотье сегодня, 8 апреля, вылетел первый рейсовый вертолет в этом сезоне. Он доставил пассажиров в село Лайтамак Тобольского района. Об этом рассказали в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В период когда нет зимника, Заболотье отрезано от «большой земли», добраться туда можно только по воздуху. В этом сезоне будет девять маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность отдалённых сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов.

В 2022 году поток пассажиров на этих направлениях вырос на треть и составил 12 тысяч человек. Кроме того, за этот период не было ни одной отмены рейсов по техническим причинам.