Тюменцы снимают биографию об исполнителе Юрии Барабаше, известном как Петлюра

Фото: кинокомпания «Пушка»

Тюменская студия «Three M - Production» и кинокомпания «Пушка» собираются снять фильм по биографии исполнителя Юрия Барабаша, известном как Петлюра. Об этом сообщила «Тюменская линия».

По словам руководителя студии, режиссера Михаила Музалевского, на выбор у него было две темы. Обоих музыкантов звали Юриями. Одна была про основателя группы «Сектор газа Юрия Клинских, другая - про Юрия Барабаша.

- Оба артисты являются знаковыми для меня, феноменами. В итоге больше меня заинтересовала биография Юрия Барабаша, который прожил всего 22 года. Его судьба была невероятно кинематографична. Ему ничего не давалось легко. Голос Петлюры, благодаря которому все в его жизни поменялось, просто неповторим, завораживает. Читая историю жизни Юрия Барабаша, в голове появлялись картинки готового фильма. Такое редко бывает, и если это происходит, то надо брать, - рассказал режиссер.

Он нашел несколько фан-сообществ Петлюры в соцсетях и связался с администратором одной из таких групп, которая проживает в Луганске. Девушка рассказала об идее снять фильм о матери рано ушедшего из жизни музыканта.

- Мама музыканта Тамара Сергеевна живет в подмосковном Троицке. Мы пообщались с ней по телефону. Замечательная женщина, очень добрая и отзывчивая, теплая по настроению. Сразу после этой беседы я отправился в Москву взять эксклюзивное интервью. Женщина рассказала много деталей, которые не упоминались в новостных сюжетах. Часть информации войдет в сценарий, - сказал Михаил Музалевский.

Вместе с тюменской кинокомпанией «Пушка», возглавляемой Максимом Габулой они вышли на краудлендинговую платформу для привлечения в креативные индустрии Ко-Фи, где запросили на съемки тизера 300 тысяч рублей и затем собрали их.

- Мы сильно заряжены, готовы сделать все хорошо. Постараемся удовлетворить не только фанатов Юры, но и ценителей хорошего кино. Хочу максимально передать атмосферу 90-х годов, показать это глазами нежного, наивного мальчишки. Петлюра был невероятно добрым мальчиком с грустными глазами. Я очень симпатизирую ему. Я считаю, что этот мальчик заслужил историю про себя, - отметил режиссер.