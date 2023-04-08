Биолог из Тюмени держит в квартире раненных летучих мышей

В Тюмени биолог выпустит на волю летучих мышей Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени биолог Мария Орлова в мае выпустит на волю двух летучих мышей. Она уже не первый год берет на передержку травмированных рукокрылых, а по весне выпускает их на свободу. О необычном увлечении доцента Тюменского медицинского университета рассказали АиФ-Тюмень.

В квартире у Марии сейчас живут две травмированные летучие мыши. Они появились в её доме в декабре 2022 года, она забрала их у горожан, на чьи головы рукокрылые буквально свалились.

- Они проснулись в вентиляциях и выпали оттуда. У нас сейчас две летучие мыши, поскольку остальных мы отправили в Московский зоопарк, но их количество может измениться, – рассказала Мария Орлова.

Специалист не советует держать летучих мышей дома, даже несмотря на то, что их легко приручить.

- Дикое животное все равно должно жить в природе. Ну, или в нашем случае, в городе, ловить летающих насекомых и свободно летать. Содержание их дома – либо временная мера, например, чтобы они перезимовали, либо при каких-то исключительных обстоятельствах, как травмы, – поясняет ученый.