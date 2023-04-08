Месячник по борьбе с раком провели 47 медицинских организаций Тюменской области Фото: Татьяна Коркина

В тюменском Медгороде подвели итоги месячника борьбы с раком. 47 медицинских организаций региона стали участниками месячника. Специалисты рассказывали населению о профилактике онкозаболеваний и правилах ЗОЖ, раздавали буклеты, показывали видеоролики, а также проводили осмотры.

Были и осмотры, на которых медработники проводили обследования кожи, обращая внимание на родинки, родимые пятна. При подозрении на новообразование делали снимки, которые затем просматривал опытный врач онколог. За это время осмотрено 30,5 тысяч человек, сделано 1 670 фотоснимков. Всего было взято на контроль 170 человек, «рак» различного вида диагностирован у 20 пациентов. Также были выявлены: «невус» - у 49 человек, «гемангиома» – у семи человек, «кератома» - у 16-ти, доброкачественное новообразование – у шести человек. Еще 17 пациентов продолжают обследоваться дополнительно.

0 Цели акции достигнуты: специалисты не только осмотрели, но и обучили правилам самообследования родинок более 30 тысяч человек. Акцию позитивно оценили пациенты, повысилась степень информированности жителей региона о профилактике онкологических заболеваний, а также о необходимости скринингового обследования и ранней диагностики - отметила главная медицинская сестра Медгорода.