Тюменцы в среднем стали получать на 13,5% больше, чем в начале 2022 года

Тюменская область стоит на третьем месте по уровню зарплат в УрФО Фото: Юлия Кучеренко

За год уровень зарплат в Тюменской области увеличился на 13,5%. Таким образом Тюменская область стоит на третьем месте по уровню зарплат в УрФО. Такую статистику опубликовал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Росстата.

В январе в среднем по региону граждане получали 59 тысяч 974 рубля – на 13,5% больше, чем в начале 2022 года. Самый высокий показатель на Ямале, там в среднем начислили 128 тысяч 383 рубля. Далее идет Югра – 91 тысяча 667 рублей. В Свердловской области средний заработок составил 56 тысяч 305 рублей, после Челябинская – 50 тысяч 962 рублей, а в Курганской области жители в среднем получают около 41 тысячи 725 рублей.

По России средний заработок в январе составил 63 тысячи 260 рублей что на 12,4% больше, чем годом ранее. По сравнению с традиционным декабрьским рекордным доходом во всех регионах произошло снижение в начале года. А в последнем месяце тюменцы в среднем заработали 82 тысячи 126 рублей.