В Тюмени 8 апреля 2023 года порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

На территории Тюменской области 8 апреля 2023 года ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -9, -14, а при прояснении до -19 градусов. Днём потеплеет до +4, +9 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было — все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия, очевидно, в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: «Весной день долог, а нитка коротка». Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды.