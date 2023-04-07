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НовостиОбщество7 апреля 2023 15:20

Пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли спустя 12 часов

Весь день девочка находилась у подруги
Серафима Краснова
Местонахождение ребенка установлено.

Местонахождение ребенка установлено.

Фото: Татьяна Коркина

Пропавшая сегодня утром в Ново-Патрушево девочка-подросток найдена. Ребенок ушла из дома в 8 часов утра в пятницу, 7 апреля. В школе девочка не появлялась, на звонки родственников не отвечала. По данным УМВД России по Тюменской области, подросток найдена, она жива.

Местонахождение ребенка установлено, противоправных действий в отношении нее не совершалось. С подростком и родителями беседуют сотрудники ПДН, пояснили в полиции.

Собственный источник редакции «КП-Тюмень» рассказал, что весь день девочка находилась у подруги.