Пропавшую в Ново-Патрушево 13-летнюю девочку нашли спустя 12 часов

Местонахождение ребенка установлено. Фото: Татьяна Коркина

Пропавшая сегодня утром в Ново-Патрушево девочка-подросток найдена. Ребенок ушла из дома в 8 часов утра в пятницу, 7 апреля. В школе девочка не появлялась, на звонки родственников не отвечала. По данным УМВД России по Тюменской области, подросток найдена, она жива.

Местонахождение ребенка установлено, противоправных действий в отношении нее не совершалось. С подростком и родителями беседуют сотрудники ПДН, пояснили в полиции.

Собственный источник редакции «КП-Тюмень» рассказал, что весь день девочка находилась у подруги.