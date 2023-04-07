Полпред Владимир Якушев провел заседание координационного совета по информационной безопасности

Фото: пресс-служба полпреда президента России по УрФО.

Полпред президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев провел заседание координационного совета по информационной безопасности. В частности, участники совета поговорили о подготовке кадров.

- Особое внимание обратили на проблемы, с которыми при подготовке специалистов по кибербезопасности, сталкивается высшее образование. Кроме увеличения количества бюджетных мест, а, следовательно, и выпускаемых специалистов, необходимо под постоянным контролем держать вопросы содержательного наполнения курсов, - сообщили в пресс-службе полпреда президента России по УрФО.

Руководители цифровой трансформации регионов Урала показали свои наработки по вопросу целевой подготовки и переподготовки специалистов по кибербезопасности.