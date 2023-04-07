Администрация Тобольска ущемила права конкурентов при закупке услуг по перевозке пассажиров на 1,3 млрд рублей

Заявку отправил «Тобольский ПАТП», именно с ним администрация заключила договор на 3 года. Фото: Татьяна Коркина

Суд отказался признать незаконным решение УФАС по Тюменской области в отношении тобольской мэрии. По данным управления, администрация ущемила интересы бизнесменов при проведении торгов. Власти проводили аукцион на закупку услуг по перевозке пассажиров транспорта.

- Администрацией г. Тобольска при проведении в сентябре-октябре 2020 года конкурса на осуществление перевозок пассажиров в состав единственного лота были включены все 35 маршрутов, составляющих маршрутную сеть города необходимое количество транспорта —112 единиц), - говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Тюменской области.

Отметим, заявку отправил «Тобольский ПАТП», именно с ним администрация заключила договор на 3 года. Специалисты антимонопольной службы выяснили, что на лот претендовали еще пять компаний, но из-за объединения маршрутов в один аукцион они были лишены возможности претендовать на лот.