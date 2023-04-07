В Тюменскую область прилетели первые лебеди-кликуны

В предыдущие годы птицы возвращались в регион существенно позже. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области появились первые птицы, знаменующие наступление весны.

По данным орнитологов и специалистов животного мира, традиционно первыми прилетели лебеди-кликуны, замеченные после 25 марта в Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском районах, а также в Тюмени, неподалеку от Салаирского тракта над Турой.

Добавим, в предыдущие годы птицы возвращались в регион существенно позже. Например, в 2022 году первые лебеди были замечены после 10 апреля.

Возможно «график» перелетных птиц сдвинулся из-за климата. По наблюдениям автора материала, прошедшая зима и начало весны в Тюменской области были достаточно теплыми. Синоптики прогнозируют в регионе жаркое лето и теплую весну.