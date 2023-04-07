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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:05

В центре Тюмени на Профсоюзной у жителей заберут 93 гаража для строительства дороги местного значения

В пределах улиц Профсоюзная – Софьи Ковалевской территорию очистят от гаражей
Серафима Краснова
У жителей Тюмени изымут 93 гаража.

У жителей Тюмени изымут 93 гаража.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в пределах улиц Профсоюзная – Софьи Ковалевской территорию очистят от гаражей. По данным администрации города, на этом месте построят новую дорогу.

– В целях размещения объекта дороги: «Строительство ул. Даудельная на участке от ул. Профсоюзная до ул. Софьи Ковалевской» изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а, – говорится в документации мэрии.

В частности, у жителей города изымут 93 гаража. Здесь пройдет дорога местного значения.

Напомним, в Тюменской области с начала пожароопасного сезона выявлено 49 поджигателей.