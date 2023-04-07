Тюменские энергетики выдали операторам сотовой связи 650 кВт мощности

Фото: Марина Нагайцева.

В 2022 году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 65 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Телеком-операторам, в том числе представителям «большой тройки», энергетики выдали 650 кВт мощности.

Для подключения оборудования к электрическим сетям энергетики в прошлом году построили новые участки 23 воздушных линий. Энергоресурсами присоединенные станции обеспечили 52 питающих центра.

Компания также предусмотрела контроль параметров качества электрической энергии. За него отвечают интеллектуальные приборы коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных.

Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям 18 муниципалитетов региона высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE. Обеспечивая электроснабжение инфраструктуры связи, энергетики содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».