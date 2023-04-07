В Тюменской области 59-летняя женщина задушила соседку ее же платком и позвонила в полицию

Конфликт между соседями носит длительный характер. Фото: Татьяна Коркина

Заводоуковский суд признал 59-летнюю женщину Светлану Т. виновной в умышленном убийстве своей соседки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2021 года на улице Авторемонтной в селе Новая Заимка обвиняемая поскандалила с приятельницей, сначала сбила ее с ног на землю, а потом начала душить платком, предварительно сняв его с головы пострадавшей.

– Затем перетащила соседку в стайку и пошла домой. Позвонила и сообщила в полицию, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Выяснилось, что конфликт между соседями носит длительный характер. Во время следствия женщина признала свою вину в полном объеме, а также возместила часть материального ущерба.

Изучив материалы дела, суд отправил женщину на 8 лет в исправительную колонию общего режима.