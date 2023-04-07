Недостроенный паркинг на окраине Тюмени в микрорайоне Ямальский выставят на торги за 68 млн рублей

Здание начала строить компания в 2013 году, но через два года работы приостановились Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области хотят передать на приватизацию здание долгостроя многоуровневой парковки на улице Федюнинского, 73 в микрорайоне Ямальский. Власти внесли изменения в план приватизации государственного имущества региона еще 31 марта 2023 года.

Стартовая цена паркинга составляет около 68 миллионов рублей.

Напомним, здание начала строить компания в 2013 году, но через два года строительные работы приостановились. Паркинг оказался ненужен жителям микрорайона.