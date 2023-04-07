Организованы специальные маршруты автобусов после Пасхального богослужения 16 апреля в Тюмени

Православные тюменцы смогут вернуться домой на городском транспорте. Фото: Татьяна Коркина

В период праздничного Пасхального богослужения в Тюмени будут организованы бесплатные маршруты. По данным администрации города, православные тюменцы смогут вернуться домой на городском транспорте. В 03:30 власти организуют подачу четырех автобусов, три из которых – вместимостью больше 100 пассажиров, а также один – на 150 пассажиров.

– Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный. Схемы маршрутов прилагаются, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тюмени.

Уточняется, что получить подробную информацию о работе общественного транспорта в Пасхальное богослужение жители могут по номеру справочной службы.