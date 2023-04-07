Стоматология – это увлекательно! Стоматология – это познавательно!

Фото: семейная стоматология «Доктор Альбус».

Убедиться в том, что современная детская стоматология – это не только не страшно, но и по-настоящему интересно и увлекательно, смогли участники дня открытых дверей для детей и их родителей, организованного семейной стоматологией «Доктор Альбус».

Удивительно, но факт: даже самые маленькие дети не боятся стоматологов, чего зачастую не скажешь о взрослых. Иногда именно родители создают тревожный психологический фон, который приводит к возникновению детского страха перед зубным кабинетом. Чтобы такого не происходило, в современной детской стоматологии большое внимание уделяется адаптационным приемам и ознакомительным встречам, призванным помочь и детям, и родителям сформировать о стоматологии приятное впечатление и понять, что ходить к врачу, который лечит зубы, не страшно, а весело.

Оптимальный вариант – когда первой встрече с доктором предшествует прогулка по стоматологии и знакомство с пространством клиники: детской игровой зоной, игрушками и детскими книгами – всем тем, что призвано как можно мягче и бережнее адаптировать ребенка к новому месту и обстановке, настроить его на продуктивное дружеское общение с медицинским персоналом. Самый комфортный прием, как показывает практика, именно ознакомительный.

Вот почему семейная стоматология «Доктор Альбус» проводит дни открытых дверей для родителей, которые выбирают клинику или врача для своего ребенка и хотят сделать все возможное, чтобы знакомство с доктором и дальнейшее лечение оставили в детской памяти только приятные впечатления. Такие встречи проходят в неформальной дружеской обстановке и строятся по принципу «все расскажу и покажу».

В гости к стоматологу – с улыбкой

Фото: семейная стоматология «Доктор Альбус».

Маленькие посетители дня открытых дверей могут исследовать все уголки стоматологии, поиграть в детском уголке, рассмотреть экспонаты стоматологического музея и даже подержать в руках настоящие зубы древних акул, мамонта, клыки волка и медведя. У родителей есть возможность напрямую пообщаться с детскими специалистами и задать любые вопросы о новых технологиях лечения и методах профилактики кариеса, правилах качественного домашнего ухода за зубами и эффективных стоматологических гаджетах.

Чувствовать себя в стоматологии «Доктор Альбус» спокойно и уютно детям помогает продуманная до мелочей обстановка клиники: большой аквариум с разноцветными рыбками, возле которого любят подолгу останавливаться даже самые маленькие непоседы, детская зона с библиотекой Чеширского кота, где собрано множество книжных историй, написанных детскими авторами и украшенных красочными иллюстрациями. Настроение поднимают тематические игрушки в детском уголке: стоматологические инструменты, веселые «зубастые» персонажи, раскраски и, конечно же, приветливые администраторы, доктора, медсестры, с улыбкой встречающие каждого юного пациента.

А так ли нужна адаптация?

Цель адаптации, как объясняют стоматологи, – постепенное включение ребенка в процесс лечения. Это нужно для того, чтобы дети привыкали к обстановке клиники, стоматологического кабинета и действиям врача не торопясь и соглашались на все процедуры добровольно, чувствуя себя при этом совершенно комфортно.

Эта цель будет достигнута быстрее, если в процесс подготовки детей к визиту к стоматологу будут активно вовлечены родители, которые излучают положительную мотивацию, поддержку, одобрение и придают своему ребенку уверенность в том, что все будет хорошо. Далеко не всегда дети готовы к лечению сразу же, поэтому для установления доверительного контакта ребенка с врачом родительская помощь очень важна.

Как помочь ребенку настроиться на визит к стоматологу?

В филиалах «Доктора Альбуса» на Гранитной, 4 и на Олимпийской, 6 собрана настоящая библиотека для детей разного возраста, книги из которой при желании можно на время взять домой. Все описанные в книжных историях адаптационные приемы призваны простым доступным языком объяснить маленьким пациентам, кто такой стоматолог, почему нужно ухаживать за зубами и как проходит лечение. Такие книги написаны авторами совместно с психологами и детскими стоматологами. Они помогают раскрыть тайные детские страхи и понять, чего боится ребенок, чтобы минимизировать неприятные ощущения и адаптировать его к новой для него ситуации.

Детям дошкольного возраста доходчиво объяснить, кто такой стоматолог, в чем заключается его работа и почему так важно ухаживать за своими зубами, помогают мобильные приложения на «зубную» тематику. Интерактивные игры с веселыми персонажами не только напоминают ребенку, что пора почистить зубы, показывают, как правильно это делать, и подсказывают, сколько времени нужно уделить каждому уголку полости рта, но и в игровой форме формируют полезную привычку – каждый день ухаживать за полостью рта. Игровые приложения для смартфона или планшета в увлекательной форме помогают приучить детей к качественной домашней гигиене и стать более организованными, ответственными и внимательными к здоровью своих зубов.

Методы запугивания и шантаж – вчерашний день

А вот пугать ребенка в воспитательных целях «злыми дядями-хирургами», которые вырывают зубы, – плохая идея. Безусловно, все детские стоматологи и все ответственные родители стараются сделать так, чтобы при помощи методов профилактики кариеса, главные из которых – профессиональная гигиена полости рта и тщательный домашний уход при помощи индивидуально подобранных доктором гигиенических средств, сохранить здоровье детских зубов. Однако детские зубы сильнее подвержены кариесу и разрушаются намного быстрее, чем у взрослых, требуя своевременного лечения, а в случае его отсутствия – и удаления. Но когда приходит пора идти в хирургический кабинет, у детей нередко начинается паника. И все потому, что они боятся «злого дядю» как огня, поскольку дома их пугают испорченными зубами и врачами, которые лечат кариес и вырывают больные зубы. В результате ребенок совершенно ожидаемо начинает бояться стоматологов. Так делать не нужно.

Все детские специалисты клиники «Доктор Альбус», в том числе и стоматологи-хирурги, делают все возможное, чтобы сохранить каждый зуб своих маленьких пациентов, а если лечение или удаление все же необходимо, стараются сделать это максимально бережно, чтобы помочь всем детям чувствовать себя спокойно и комфортно. Задача родителей не мешать, а помогать докторам, настраивая своего ребенка на плодотворное общение и мотивируя к продуктивному диалогу с врачом.

– Такие мероприятия, как дни открытых дверей, направлены на просвещение. В приятной дружеской обстановке мы общаемся и с детьми, и с родителями: рассказываем, как ухаживать за зубами, что нужно делать для сохранения их здоровья, как часто посещать стоматолога, какие щетки и пасты применять, как правильно ими пользоваться, вплоть до того, какими движениями следует очищать зубы. Важно, что мы не только рассказываем, но и наглядно показываем. И в этом процессе непосредственное участие принимают наши маленькие пациенты. Взрослые не должны забывать, что детские зубы – это зона ответственности родителей и что не стоит ждать от маленького ребенка сознательности и понимания важности профилактических мер, – подчеркивает детский стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус» Алина Трегубова.

– Мы планируем проводить дни открытых дверей для наших маленьких пациентов и их родителей на регулярной основе, потому что это прекрасная возможность донести до наших гостей мысль о том, что профилактировать заболевания полости рта намного проще и экономичнее, чем потом заниматься лечением. Когда ребенка приводят на прием с какими-то явными проблемами, то установить доверительный контакт и договориться о сотрудничестве очень сложно, потому что ситуация зачастую осложняется болевыми ощущениями. Зуб болит – ребенок не хочет открывать рот, а доктор не имеет возможности провести качественное лечение. Лучше прийти на ознакомительную встречу в стоматологию: дать ребенку погулять по клинике, все рассмотреть и потрогать, поиграть, пообщаться с врачом, записаться на профессиональную гигиену полости рта – начать лечение с нее и таким образом пройти постепенную адаптацию. Стоматолог-гигиенист подберет индивидуальные средства для домашней гигиены, распишет по пунктам программу ухода, покажет ребенку, как правильно чистить зубы, и проконтролирует качество чистоты. Кроме того, доктор обязательно объяснит родителям, на что обращать пристальное внимание, чтобы уровень гигиены был достаточный для сохранения здоровья зубов, – объясняет стоматолог-гигиенист семейной стоматологии «Доктор Альбус» Мехринисо Чащина.

А вот как отзываются о дне открытых дверей в стоматологии «Доктор Альбус» гости встречи

Ксения, мама Мирославы:

– Мы пришли в «Доктор Альбус» впервые, и впечатления от знакомства самые положительные. Мне понравилось то, как нас встретили. Все продумано до мелочей, вплоть до детских бахил, которые нечасто встретишь в других клиниках. Понравился сервис и клиентская зона, обстановка в стоматологии – здесь приятно и комфортно находиться. Впечатлил большой ассортимент щеток, пасты и других средств по уходу за зубами. Хочу отметить формат дня открытых дверей: игровая форма общения вовлекает детей в обучающий процесс и заинтересовывает даже самых маленьких. Даже я как мама сегодня открыла для себя много нового и полезного. Уверена, что впечатления у всех после такой встречи останутся самые приятные!

Мария, мама Марианны и Вовы:

– Я довольно часто хожу к стоматологам, но даже с учетом этого получила сегодня новую, полезную для себя информацию. Зубы – это, так скажем, больная тема для всего населения нашей страны, потому что и взрослые, и дети каждый день сталкиваются с разного рода проблемами – заболеваниями полости рта. Именно поэтому просветительское мероприятие, которое проходит в непринужденной дружеской обстановке, – это очень удачный формат, дающий возможность показать детям, что стоматология – это не только не страшно, но и, наоборот, интересно. Я рекомендую всем и каждому обязательно посетить день открытых дверей в «Докторе Альбусе»!

Елена, мама Евы:

– Мне понравился коллектив и современная обстановка в стоматологии «Доктор Альбус», дружеская атмосфера, в которой прошла наша сегодняшняя встреча. Ощущение, что ты пришел не в стоматологическую клинику, а в гости, где тебя ждали и встречают от всей души. Очень понравилась лекция детских специалистов, которая увлекла не только взрослых, но и детей: они слушали, задавали вопросы – было видно, что им очень интересно!

Тамара Липанова, мама Кати:

– В «Доктор Альбус» мы пришли с целью познакомиться с врачами, поскольку в данный момент находимся в поисках детского доктора. Знакомство прошло хорошо: у дочки сразу же сложился доверительный контакт с врачом. Кроме этого, мы узнали очень много интересных фактов – от правильной техники чистки зубов до возможности рассмотреть и потрогать настоящие зубы древних мамонтов и акул. Было интересно и познавательно.

Записаться на следующую встречу в рамках дня открытых дверей, которая пройдет в семейной стоматологии «Доктор Альбус» 16 апреля в 12.00, можно у администраторов клиники по тел. 8 (3452) 398-338.