В Тюменской области за неделю от 5 до 40 рублей подорожали популярные продукты

Молочные продукты и сардельки подорожали в среднем на 35-39 рублей. Фото: Татьяна Коркина

О резком подорожании популярных продуктов в Тюменской области заставляют думать актуальные данные Росстата. Так, по информации статистиков, на 4 рубля (до 296 и 515 рублей за килограмм) в Тюменской области за неделю подорожали свинина и говядина.

На 4,5 рубля (до 259 рублей за килограмм), как сообщает Тюменьстат, за неделю в регионе выросла в цене свежемороженая рыба. Молочные продукты и сардельки подорожали в среднем на 35 – 39 рублей.

Также, по заявлению Росстата, почти не изменилась стоимость куриных яиц в Тюменской области.

Напомним, редакция «КП»–Тюмень» рассказывала, как за год подорожало куриное филе в регионе.