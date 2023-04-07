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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:03

В Тюмени выставили на торги за 1 рубль особняк конца XIX века на Челюскинцев у Спасской церкви

Земля, где расположено здание, оценивается в 15 млн рублей
Серафима Краснова
Земля, где расположено здание, оценивается в 15 млн рублей

Земля, где расположено здание, оценивается в 15 млн рублей

Фото: Виктория Гаврик

Мэрия Тюмени выставила на продажу дом 1887 года постройки на Челюскинцев, напротив филармонии. Неподалеку располагается Спасская церковь, в прошлом веке в старинном особняке жили священнослужители и их семьи.

На сегодняшний день исторический памятник культуры находится в аварийном состоянии. Его продают за 1 рубль. Сама земля, где расположено здание, оценивается в 15 миллионов рублей. Всего 10 соток.

– Покупателю будет необходимо провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Работы на объекте культурного наследия будут проводится с учетом сохранения его исторически сложившейся объемно-планировочной структуры и архитектурно художественной композиции, но с полным восстановлением конструктивной схемы из новых материалов, – говорится в документации.

Согласно контракту, новый собственник должен «сохранить исторически сложившиеся объемно-планировочные структуры».