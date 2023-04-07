В Тюменской области похоронили погибшего в Артемовске добровольца Ильшата Курманов за неделю до его дня рожденияа

Военнослужащий погиб в городе Артемовск Донецкой Народной Республики. Фото: Татьяна Коркина

Накануне, 6 апреля, в селе Ембаево прошли похороны военнослужащего Ильшата Курманова. Об этом рассказали в администрации сельского поселения. Парень родился в 1993 году. Ушел выполнять свой долг в зону специальной военной операции добровольцем. Находился на должности «рядовой».

– Погиб в Артемовске Донецкой Народной Республики. В память об Ильшате Адиятовиче состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали военком Тюменского, Нижне-Тавдинского и Ярковского районов, представители администрации Тюменского района, Ембаевского муниципального образования и местные жители, – сообщили в пресс-службе Ембаевского сельского поселения.

Фото:администрация Ембаевского сельского поселения.

Редакция «КП»–Тюмень» выражает родным и близким погибшего соболезнования.