Названы военные специальности, востребованные в Тюменской области, с зарплатой до 50 тысяч рублей

За работу в мирных или боевых точках сотрудникам предлагают заработную плату от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Названы специальности военнослужащих, в которых нуждается Тюменская область. Согласно данным сервиса по поиску работы, на сегодняшний день ФКУ «Военный комиссариат Тюменской области» ищет стрелков, командиров отряда и других военнослужащих меньшего звена.

За работу в мирных или боевых точках сотрудникам предлагают заработную плату от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Сообщается, что озвучен только размер оклада. Сюда не включены премии и дополнительные выплаты.

В департаменте труда и занятости населения Тюменской области попросили обратиться непосредственно в военный комиссариат, который расположен на улице Республики, за уточнением информации по оплате труда на востребованные специальности.

Напомним, в Тобольске стали рекламировать службу по контракту для женщин. Объявление появилось в официальной группе администрации города.