В Тюменской области начали рекламировать службу по контракту для женщин от 18 до 60 лет в зоне СВО

Узнать подробную информацию жители могут в военкомате на Республики. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Жительниц Тюменской области зовут на военную службу. Реклама службы по контракту для женщин появилась в официальной группе администрации Тобольского муниципального района.

«Женщины из Тюменской области могут пойти служить по контракту. В основном их берут на вакантные должности, для которых необходимо медицинское образование», – говорится в паблике администрации города Тобольска.

Кроме того, поступить на военную службу могут иностранные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на территории Тюменской области. Проходить службу по контракту можно в разных воинских частях на всей территории нашей страны, даже в местах проведения СВО.

В частности, требуются сотрудники по следующим специальностям: пулеметчики, водители, гранатометчики и снайперы, а также операторы БПЛА. Приглашают девушек из Тюменской области на руководящие должности и медицинские профессии.

Узнать подробную информацию жители могут в военкомате на ул. Республики.

Однажды военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сказал, что женщины иногда идут на военную службу, но берут их неохотно, а потом отговаривают от подписания контракта.