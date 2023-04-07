Внезапные морозы до -18 градусов накроют Тюменскую область 7 апреля

Днем 7 апреля в Тюмени и области ожидается не выше -2 градусов Цельсия. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сегодня, 7апреля 2023 года, в Тюменской области ударят мощнейшие морозы. По данным синоптиков, в ночь на 7 апреля температура в Тюмени опустится до -9 градусов Цельсия, местами по области прогнозируется до -18 градусов. Днем 7 апреля в Тюмени и области ожидается не выше -2 градусов Цельсия.

Морозы задержатся в регионе ненадолго, всего двое суток. Уже в воскресенье, 9 апреля, в Тюменской области начнет стремительно теплеть. Столбики термометров к концу недели поднимутся до +12 градусов Цельсия.