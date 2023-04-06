ФСБ завела уголовное дело на директора госучреждения в Тюменской области

Директор тюменского учреждения в целях личного обогащения реализовал преступную схему, связанную с незаконно выплатой премий руководящим сотрудникам. Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ФСБ России по Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя одного из государственных автономных учреждений региона из-за превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Согласно материалам дела, директор тюменского учреждения в целях личного обогащения реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения. Таким образом, подозреваемый причинил материальный ущерб бюджету региона на сумму около 1,16 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы СО РУФСБ России по Тюменской области.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, что директор Центра занятости Тюменской области Оксана Астафьева покинула свой пост. Официальная версия: у чиновницы истек срок трудового договора. Некоторые СМИ писали, что до увольнения Астафьеву задерживали сотрудники ФСБ.