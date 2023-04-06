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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:33

За алиментный долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам на 5 месяцев

С детьми женщина не общалась, участия в их воспитании не принимала
Серафима Краснова
С детьми женщина не общалась, участия в их воспитании не принимает.

С детьми женщина не общалась, участия в их воспитании не принимает.

Фото: Татьяна Коркина

В Исетском районе женщину привлекли к ответственности за неуплату алиментов. С 2017 года 36-летняя жительница Тюменской области обязана была выплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей.

– Она признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно), – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Тюменской области.

За это время женщина накопила долги по алиментам на 1,7 миллиона рублей. С детьми она не общалась, уточнили в пресс-службе судов, участия в их воспитании не принимала.

Изучив материалы дела, суд назначил горе-матери наказание в виде принудительных работ на 5 месяцев с удержание заработной платы на сумму 5% в доход государства.