В Тюменской области с 5 апреля 2023 года ввели запрет на ввоз молока из Армении

Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен. Фото: Виктория Гаврик

Специалисты Управления Россельхознадзора ограничили доступ к молочной продукции из Армении. Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен.

– В случае поступления указанной продукции в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации продукция подлежит возврату грузоотправителю. Введенные ограничения действуют с 5 апреля 2023 года, – уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В надзорном органе сообщили, что ограничения приняты на основании результатов проведенной инспекции молокоперерабатывающих предприятий Республики Армения.