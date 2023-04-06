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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:00

В Тюменской области с 5 апреля 2023 года ввели запрет на ввоз молока из Армении

Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен
Серафима Краснова
Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен.

Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен.

Фото: Виктория Гаврик

Специалисты Управления Россельхознадзора ограничили доступ к молочной продукции из Армении. Ввоз молочных товаров в Тюменскую область из Армении с 5 апреля запрещен.

– В случае поступления указанной продукции в пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации продукция подлежит возврату грузоотправителю. Введенные ограничения действуют с 5 апреля 2023 года, – уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В надзорном органе сообщили, что ограничения приняты на основании результатов проведенной инспекции молокоперерабатывающих предприятий Республики Армения.