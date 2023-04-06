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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:39

Жители Тюмени 6 апреля опубликовали в соцсетях фотографии «розовой Луны»

Специалисты называют апрельское полнолуние временем «розовой Луны»
Серафима Краснова
Специалисты называют апрельское полнолуние временем «розовой Луны».

Специалисты называют апрельское полнолуние временем «розовой Луны».

Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы прошедшим вечером и ночью наблюдали полную Луну на небосводе. Несколько кадров оказалось в социальных сетях. Накануне жители наблюдали не полную луну, потому что астрономы прогнозируют полнолуние сегодня ночью, с 6 на 7 апреля 2023 года. Специалисты называют апрельское полнолуние временем «розовой Луны».

«Это апрельское полнолуние так назвали индейцы Северной Америки, потому что у них в это время распускаются цветы шиловидного флокса, имеющие розовый оттенок», – заявляют эксперты группы «Старая башня» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что сегодня, 6 апреля, Луна выглянет в 20.25 в Тюмени.