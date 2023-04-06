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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:21

В Тюмени вторичное жилье подорожало в 2023 году на 2,9%

Средняя площадь квартир уменьшилась с 57 до 54 квадратных метров
Серафима Краснова
Средняя площадь квартиры уменьшилась с 57 до 54 квадратных метров.

Средняя площадь квартиры уменьшилась с 57 до 54 квадратных метров.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени подскочили цены на вторичное жилье. Рынок недвижимости проанализировали специалисты по продаже квартир. По данным экспертов, стоимость жилья на вторичном рынке Тюмени поднимается постепенно. Так, в 2023 году цены на жилье выросли в среднем на 2,9%, а за год – на 10,8%.

На сегодняшний день купить квартиру на вторичном рынке Тюмени можно почти за 6 миллионов рублей. Специалисты уверены, что рынок постепенно оттаивает после заморозков второй половины 2022 года. Отложенный спрос уже не актуален для жителей региона.

Интересно, что средняя площадь тюменских квартир в 2023 году уменьшилась с 57 до 54 квадратных метров.