В Тюмени на улице Республики, 21 появится сквер с амфитеатром и системой видеонаблюдения

Работы по благоустройству начнутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени приступили к благоустройству сквера на улице Республики, 21. Недалеко от института культуры и аптек появится парк с амфитеатром. Работы по благоустройству начнутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А завершатся к осени, рассказали в администрации города.

В голосовании за дизайн-проект принимали участие почти 9 тысяч человек. Согласно предполагаемому эскизу, в сквере оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки. А также построят амфитеатр и оборудуют систему видеонаблюдения.

По данным плана, в парке поставят шезлонги и качели.

Стоит отметить, что власти планируют провести мероприятия по озеленению территории. Десятки кустарников и деревьев украсят новый парк.