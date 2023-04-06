В Тюменской области за 2023 год объемы строительства жилья подскочили в 2 раза

С января по февраль текущего года в регионе было построено около 1977 домов. Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 6 апреля 2023 года, Тюменьстат предоставил информацию о фактическом объеме ввода жилья в Тюменской области за 2023 год. По данным статистиков, с января по февраль текущего года в регионе было построено 1977 домов, сюда включены дачные здания, площадь которых достигает около 486 квадратных метров.

– Из общего числа населением построено 1946 индивидуальных жилых домов общей площадью 232 тыс. кв. м (прирост – 121,5%), – уточнили в пресс-службе Тюменьстата.

Таким образом, в Тюменской области количество введенных квадратных метров жилой площади увеличилось в два раза.