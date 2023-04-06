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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:26

Аналитики назвали вакансии с самой высокой зарплатой – до 500 тысяч рублей – в Тюмени

Заработная плата для этих специалистов достигает почти 500 тысяч рублей
Серафима Краснова
Заработная плата для этих специалистов достигает около 500 тысяч рублей.

Заработная плата для этих специалистов достигает около 500 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам назвали самые высокооплачиваемые профессии в регионе в апреле 2023 года. Заработная плата для этих специалистов достигает почти 500 тысяч рублей. Рынок труда исследовали аналитики сервиса по поиску работы. В список попали стоматологи, менеджеры отдела продаж, геодезисты и интернет-маркетологи.

Например, средняя оплата труда для стоматологов в Тюмени достигает 500 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, менеджеры отдела продаж в сфере новостроек получают от 100 до 450 тысяч рублей каждый месяц.

Специалистам по продаже недвижимости в коттеджном поселке Решетниково платят до 300 тысяч рублей. Геодезисты-вахтовики из Тюмени в Москве получают до 390 тысяч рублей. Однако потенциальные сотрудники должны обладать опытом работы от 1 до 3 лет.