Аналитики назвали вакансии с самой высокой зарплатой – до 500 тысяч рублей – в Тюмени

Заработная плата для этих специалистов достигает около 500 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам назвали самые высокооплачиваемые профессии в регионе в апреле 2023 года. Заработная плата для этих специалистов достигает почти 500 тысяч рублей. Рынок труда исследовали аналитики сервиса по поиску работы. В список попали стоматологи, менеджеры отдела продаж, геодезисты и интернет-маркетологи.

Например, средняя оплата труда для стоматологов в Тюмени достигает 500 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, менеджеры отдела продаж в сфере новостроек получают от 100 до 450 тысяч рублей каждый месяц.

Специалистам по продаже недвижимости в коттеджном поселке Решетниково платят до 300 тысяч рублей. Геодезисты-вахтовики из Тюмени в Москве получают до 390 тысяч рублей. Однако потенциальные сотрудники должны обладать опытом работы от 1 до 3 лет.