«Транснефть-Сибирь» подготовила производственные объекты к работе в весенне-летний период

Фото: «Транснефть – Сибирь».

«Транснефть-Сибирь» подготовила объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка и пожароопасного периода.

Так, на линейной части магистральных нефтепроводов сотрудники компании провели техническое обслуживание более 2,3 тысячи единиц запорной арматуры. Также проверили техническое состояние 156 систем линейной телемеханики на подводных переходах, а еще свыше 160 километров вдольтрассовых линий электропередачи. Большое внимание уделили контролю технического состояния и защите трубопроводов в местах переезда техники. Проверили работоспособность 36 систем обнаружения утечки нефти на МН.

На нефтеперекачивающих станциях выполнили проверку работоспособности 76 автоматических систем пожаротушения, 119 систем промышленной и бытовой канализации и очистных сооружений. В резервуарных парках осмотрели сифонные краны и дыхательную арматуру, очистили от снега отмостоки резервуаров, зданий и сооружений. Проведено сезонное обслуживание свыше 4,5 тысячи единиц запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, техническое обслуживание регулирующей арматуры и предохранительных устройств.

Кроме того, создали оперативные группы. Их задача состоит в быстром реагировании в случае ЧС. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах. В период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами будут проводиться работы по очистке их от топляка и мусора. Это нужно для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

В подразделениях предприятия проводятся плановые заседания пожарно-технических комиссий, созданы группы по тушению пожаров. Персонал производственных объектов задействован в проведении учебно-тренировочных занятий. Специалисты проводят проверку источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание пожарной техники. Помимо этого, после схода снежного покрова запланирована работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон, обустройство и обновление минерализованных полос вокруг объектов магистральных нефтепроводов, удаление сухой травы в обвалованиях резервуаров, узлов запорной арматуры.

Население проинформировано о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и линий связи. Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период позволяет компании поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечивать пожарную и экологическую безопасность.