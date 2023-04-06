В Тюмени ночью волонтеры и полиция искали 8-летнюю девочку, которая не вернулась домой после школы

Заявка на поиск поступила в час ночи. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прошедшей ночью искали 8-летнюю девочку. Накануне вечером, полиция и волонтеры объявили срочные поиски ребенка. Девочка ушла в школу и не вернулась домой из образовательного учреждения, рассказали в группе «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте».

Заявка на поиск поступила в час ночи. Всю ночь правоохранительные органы и активисты искали школьницу. Волонтеры обследовали территорию школы и «секретное место», где ребенок постоянно собирается с друзьями.

Выяснилось, что девочка находилась у соседей, с ней все в порядке, она жива.