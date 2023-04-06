Отель популярной гостиничной сети откроется в центре Тюмени в 2024 году

Тюмень является центром притяжения туристов. Фото: Татьяна Коркина

В центре Тюмени построят новый четырехзвездочный отель популярной гостиничной сети AZIMUT Hotels. Открытие заведения состоится в 2024 году.

В частности, в отеле обустроят 125 удобных номеров, здесь будет ресторан, лобби-бар и несколько конференц-залов. Кроме того, для комфорта посетителей владельцы оборудуют общественные зоны. Часть номеров оснастят кухней и необходимыми средствами для длительного проживания.

По словам гендиректора сети Максима Бродовского, Тюмень является центром притяжения туристов, имеет промышленный и культурный потенциал. За предыдущие годы регион посетили более 3 миллионов человек. И это, как утверждает специалист, не предел.