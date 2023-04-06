Тюменцам в пожароопасный сезон с 3 апреля разрешили посещать 14 участков леса и Гилевскую рощу

Большая часть мест – это обустроенные места в лесах города. Фото: Виктория Гаврик

С 3 апреля в Тюменской области начал действовать пожароопасный сезон. Жителям запрещено посещать леса и разжигать костры. Однако власти разрешили горожанам проводить время в специально отведенных местах. Их в Тюмени всего 15. Все они оснащены мангалами для жарки продуктов и беседками.

Большая часть мест – это обустроенные места в лесах города. Они располагаются недалеко от ТЭЦ-2, Старого Ялуторовского тракта и на улице Дружбы. Кроме того, жители могут активно пользоваться беседками и мангалами в Гилёвской роще.

«15-е обустроенное место отдыха расположено в лесничестве «Гилёвская роща», здесь есть 18 комплектов беседок и 15 столов с мангалом. Лесничество «Гилёвская роща» расположено по адресу: г. Тюмень, район д. Гилева: ул. Гилёвская Роща – ул. Строителей – оз. Кривое», – говорится на официальном сайте администрации Тюмени.

Отметим, что с наступлением тепла в Тюменской области начались ландшафтные пожары. За сутки спасатели ликвидируют около 11 возгораний на площади более 16 гектаров земли.