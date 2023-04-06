В Тюменской области 6 апреля посреди весны пройдет мощный снегопад

Температура в Тюмени при этом будет плюсовой. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Судя по прогнозу синоптиков сервиса Гисметео и МЧС России, тюменцам весной текущего года еще предстоит столкнуться со снегопадом, причем практически внезапно, после мощного потепления.

Как следует из данных метеорологов, весьма сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются ночью с 6 на 7 апреля в Уватском районе. Снег может прийти и в Тюмень, а также в ближайшие районы.

Температура воздуха в Тюмени при этом будет плюсовой: синоптики предвещают на три часа дня 6 апреля 2023 года +3 градуса Цельсия, в южных районах – до +8 градусов, в северных – до -3 градусов. В пятницу, 7 апреля, Тюмень ждет мощное похолодание – до -16 градусов.