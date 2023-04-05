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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:34

Почти 17 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Организацией конкурса занимается президентская платформа «Россия – страна возможностей
Серафима Краснова
Фото: платформа «Россия - страна возможностей»

Фото: платформа «Россия - страна возможностей»

На базе платформы «Россия – страна возможностей» прошел кадровый конкур «Лидеры России». На участие в новом сезоне в первые 24 часа подали заявки 17,5 тысяч человек, заявили на заседании Наблюдательного совета.

Накануне мероприятие прошло в пятый раз.

– На данный момент уже подано 17,5 тысяч заявок. Значит, интерес к конкурсу остается высоким, – уточнил Алексей Комиссаров.

Напомним, организацией конкурса занимается президентская платформа «Россия – страна возможностей. Уточним, что подать заявку можно на официальном сайте лидерыроссии.рф.