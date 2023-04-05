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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:30

Тюменка застала возлюбленного за перепиской с другой и пронзила его ножом

Девушка извинилась перед любовником, ходила к нему в больницу и покупала лекарства
Серафима Краснова
Надежда извинилась перед любовником, ходила к нему в больницу и покупала лекарства.

Надежда извинилась перед любовником, ходила к нему в больницу и покупала лекарства.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменка Надежда Голубева в День святого Валентина порезала своего сожителя ножом на кухне.

Согласно материалам дела, 14 февраля текущего года женщина и ее возлюбленный отмечали праздник, пили алкоголь и внезапно поругались. В какой-то момент тюменка заметила, как ее мужчина переписывается с другой женщиной по телефону.

– Ей стало обидно, и между ними завязалась словесная ссора, в ходе которой сожитель ударил ее по лицу, подал со стола нож и сказал: «Ну зарежь меня». Голубева взяла нож и нанесла ему удар в живот, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Надежда извинилась перед любовником, ходила к нему в больницу и покупала лекарства. Мужчина на суде заявлял, что сам спровоцировал девушку на скандал.

Изучив материалы дела, суд приговор жительницу Тюменской области к 3 годам исправительной колонии общего режима.