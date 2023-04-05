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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:17

В Тюменском макрорегионе энергетики повысят грозоупорность 260 ЛЭП

В Тюменском макрорегионе энергетики повысят грозоупорность 260 ЛЭП
Источник:kp.ru
Фото: Михаил Перминов.

Фото: Михаил Перминов.

Энергетики начали подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к грозовому периоду. До конца сентября будет повышена грозоупорность более 260 высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). На эти цели в 2023 году «Россети Тюмень» направят более 180 млн рублей.

На ЛЭП энергетики выполнят ремонт контуров заземления порядка 2 тысяч опор и проведут замену более 16 тысяч изоляторов. Для защиты объектов от ударов молний будет установлено порядка 650 ограничителей перенапряжения и 38 километров грозозащитного троса.

Кроме того, специалисты оценят техническое состояние грозотросов, заземляющих устройств, изоляции и молниеотводов.

Ключевая задача профилактических мероприятий – свести к минимуму количество технологических нарушений в грозовой период. Так, в 2022 году благодаря усилиям и превентивным мерам энергетиков количество технологических нарушений из-за попадания молний в объекты компании снизилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.