На трассе Новая Заимка – Колесниково в Тюменской области пешеход погиб под колесами автомобиля

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Под Тюменью погиб 35-летний пешеход, который брел по обочине ночью. Житель Заводоуковска скончался на первом километре трассы Новая Заимка – Колесниково, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, мужчина передвигался по проезжей части, но был сбит автомобилем марки Lada при разъезде со встречной машиной.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Сообщается, что на момент ДТП водитель автомобиля был трезв.