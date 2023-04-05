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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 10:15

В тюменском селе Созоново полыхает ландшафтный пожар

Угрозы населенному пункту Созоново нет
Серафима Краснова
Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

В среду, 5 апреля, в 11.35 на пульт диспетчера МЧС поступил вызов о ландшафтном пожаре недалеко от села Созоново. В Тюменском районе тлеет земля, рассказали в противопожарной службе Тюменской области.

– Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125 совместно с сотрудниками МКУ «ЛесПарХоз» при помощи ручных лесных огнетушителей локализовали пожар. Площадь горения составила 30 га, – уточнили спасатели.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

По данным ведомства, угрозы населенному пункту Созоново нет. Сухая растительность горела, а оставшиеся сугробы снега все еще лежат в ямах.