В тюменском селе Созоново полыхает ландшафтный пожар

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

В среду, 5 апреля, в 11.35 на пульт диспетчера МЧС поступил вызов о ландшафтном пожаре недалеко от села Созоново. В Тюменском районе тлеет земля, рассказали в противопожарной службе Тюменской области.

– Отдельный пост противопожарной службы Тюменской области № 125 совместно с сотрудниками МКУ «ЛесПарХоз» при помощи ручных лесных огнетушителей локализовали пожар. Площадь горения составила 30 га, – уточнили спасатели.

Фото: Противопожарная служба Тюменской области.

По данным ведомства, угрозы населенному пункту Созоново нет. Сухая растительность горела, а оставшиеся сугробы снега все еще лежат в ямах.