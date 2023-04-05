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НовостиОбщество5 апреля 2023 9:20

Самым богатым стал тюменец с доходом свыше 600 млн рублей, он оплатил налог на 18 млн рублей

Самый богатый человек в Тюменской области задекларировал доход на сумму свыше 600 миллионов рублей
Серафима Краснова
Самый богатый человек в Тюменской области задекларировал доход на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Самый богатый человек в Тюменской области задекларировал доход на сумму свыше 600 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Налоговики Тюменской области представили информацию о промежуточных итогах декларационной кампании по НДФЛ, которая началась с 1 января 2023 года. Согласно документации, в Тюменской области произошел рост числа крупных налогоплательщиков.

В 2023 году один из предпринимателей заплатил налог на сумму свыше 18 миллионов рублей. Налоговые средства пошли с продажи доли компании. Специалисты УФНС уверены, что доходы граждан в регионе не снизились. Несколько тюменцев оплатили налог в размере около 5 миллионов рублей, таких бизнесменов насчитывалось четыре.

Самый богатый человек в Тюменской области задекларировал доход на сумму свыше 600 миллионов рублей. В прошлом году максимальная сумма налога составляла 9 миллионов рублей.

Сколько богатых людей живет в Тюменской области, станет известно во втором полугодии 2023 года, когда налоговики представят результаты исследований.