Актриса из Тюмени сыграла вместе Сергеем Шакуровым в комедии «Друг на час» на ТНТ

В центре сюжета – бывший заведующий отделения педиатрии Николай Сергеевич, который после выхода на пенсию теряет смысл жизни.

17 апреля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER выходит комедия «Друг на час» – проект компании 1-2-3 Production, ставший триумфатором фестиваля «Пилот» в 2022 году. Это история о пенсионере и инфантильном стартапере, которые отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь. Александра Божнева в этой комедии сыграла жену главного героя в молодости. Комедия удивит нестандартным сюжетом и мощным актёрским дуэтом Бориса Дергачёва и Сергея Шакурова.

В центре сюжета – бывший заведующий отделением педиатрии Николай Сергеевич (Сергей Шакуров), который после выхода на пенсию теряет смысл жизни. Казалось бы, как раз есть время для путешествий и занятий любимым хобби. Но, к сожалению, на скромную пенсию в 17 тысяч рублей особо не разгуляешься. Семьи у главного героя нет, жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все социальные и общественные «блага» пенсионера, Николай Сергеевич решает отправиться к жене. Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным Лехой, который работает «другом на час», и после нелепой, но судьбоносной ошибки они вместе пускаются во все тяжкие.

«Друг на час» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в 2022 году. Первые зрители особенно отмечали актёрский дуэт Сергея Шакурова и Бориса Дергачёва, нетривиальный подход к тонкой теме одиночества и дружбы, а также свежие визуальные решения. И, конечно, юмор сериала: в довольно серьезных темах частенько звучит с острой иронией и легкой насмешкой, но после всегда оставляет оптимистическое послевкусие.

Над созданием проекта работала команда, запустившая такие хиты, как «Отпуск» и «Идеальная семья».

Над созданием проекта работала команда, запустившая такие хиты, как «Отпуск» и «Идеальная семья». Шоураннером сериала выступил Эмиль Никогосян («Чемпионы», «Идеальная семья»), который написал сценарий в соавторстве с Александром Маркиным («Чемпионы», «Идеальная семья»). Режиссёр-постановщик проекта – Александр Бойков, работавший над сериалом «Отпуск». Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Шакуров и Борис Дергачёв, также в актёрский состав «Друга на час» вошли Марина Васильева, Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко Александра Велескевич, Фёдор Лавров и др.

Эмиль Никогосян, шоураннер проекта:

– В какой-то момент я в реальности столкнулся с тем, что существует такая услуга – «друг на час». Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и, конечно, слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развесёлый и жизнерадостный прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми в барах, слушает их истории, ест, пьет за их счёт, да ещё и деньги сверху получает. Я написал эту историю, но ей как будто чего-то не хватало. А после беседы с отцом, который как раз выходил на пенсию и не представлял, что ему там делать, я понял, какой нам нужен герой. Так в «Друге на час» появился Сергеич – строгий, требовательный, временами весёлый и жизнерадостный, но затем вновь уставший и злой. И благодаря этой палитре качеств и чувств за Николаем Сергеевичем всегда интересно наблюдать.

Борис Дергачёв, исполнитель главной роли:

– Участвовать в проекте я согласился в том числе из-за людей. Режиссер и шоураннер Эмиль Никогосян, мои партнеры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно, и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально повезло. В первую очередь это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга.

Жизнеутверждающая комедия «Друг на час» – с 17 апреля в 21.00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.