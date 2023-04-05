В Тюменской области правительство ищет работника на зарплату ниже средней номинальной по региону

Потенциальный кандидат должен обладать высшим образованием, стажем работы в государственных органах от 2 лет. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском правительстве с апреля 2023 года ищут человека на место директора департамента по общественным связям и молодежной политике. В его обязанности входят следующие полномочия: вносить законопроект для рассмотрения комиссией в правительство, издавать приказы и инициативы.

Власти уточняют, предлагаемая заработная плата на данную должность – около 54,6 тысячи рублей, но без учета доплаты за присвоенный чин, выслугу лет и премиальных выплат.

В региональном правительстве предупреждают, что режим работы предполагает ненормированный график. Кроме того, потенциальный кандидат должен обладать высшим образованием, стажем работы в государственных органах от 2 лет и больше, а также юридическими знаниями.

Отметим, по данным Тюменьстата, средняя заработная плата по региону на конец марта составила почти 76 тысяч рублей в месяц. Можно предположить, что в тюменское правительство набирают сотрудников на оплату труда ниже средней номинальной по региону.