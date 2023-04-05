Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 6:47

Тюменец пытался перекинуть через ограждение исправительной колонии № 1 наркотики и зажигалку с помощью рогатки

На подозреваемого заведено уголовное дело
Серафима Краснова
На подозреваемого заведено уголовное дело.

На подозреваемого заведено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба УФСИН по Тюменской области

В Тюмени 35-летний мужчина попытался с помощью рогатки перебросить через ограждение заключенному в исправительную колонию № 1 запрещенные предметы. На место инцидента сотрудники УФСИН вызвали экипаж УМВД.

– В результате личного досмотра у жителя Тюмени были обнаружены зажигалка с прикреплённым к ней веществом растительного происхождения, металлическая спортивная рогатка. В дальнейшем в ходе осмотра места задержания найдены металлические гайки, обмотанные синей изолентой с неизвестным содержимым, – уточнили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Задержанный мужчина уже отбывал наказание в ИК-1 и был знаком с осужденным. Бывшего заключенного передали правоохранительным органам. Выяснилось, что тюменец хотел передать осужденному наркотические вещества: гашиш массой 3,94 грамма и метадон массой около 0,34 грамма.

Добавим, на подозреваемого заведено уголовное дело.