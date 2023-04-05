В Тюмени депздрав отказал в выдаче бесплатных лекарств участнице Великой Отечественной войны и инвалиду 2 группы

Пожилая женщина участница ВОВ и инвалид второй группы. Фото: Татьяна Коркина

Ленинский суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры в интересах участницы Великой Отечественной войны к ОКБ № 2 и департаменту здравоохранения. Согласно материалам дела, 96-летней Анастасии Петровне отказали в назначении жизненно важных лекарственных препаратов.

Пожилая женщина – участница ВОВ и инвалид второй группы. Пенсионерка зарегистрирована в Москве, но по состоянию здоровья живет с внучкой в Тюмени, наблюдается в больнице. Сначала пожилая женщина была обеспечена необходимыми лекарствами.

– Однако в последующем ей было отказано в обеспечении льготными лекарственными препаратами в связи с необходимостью прохождения процедуры идентификации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Для получения льготных препаратов женщине предложили перевести выплатное дело по месту пребывания из Москвы в Тюмень. Судом было установлено, что действия Пенсионного фонда неправомерны. Изучив материалы дела, суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав департамент здравоохранения обеспечить лекарствами пенсионерку за счет средств из бюджета Тюменской области.