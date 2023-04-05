В Тюмени на 64 году жизни умер бывший пресс-секретарь городской думы Сергей Путильцев

Коллеги Путильцева вспоминают о нем, как о талантливом руководителе и просто добром человеке. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на 64-м году жизни скончался бывший сотрудник аппарата Тюменской городской думы Сергей Путильцев, где он проработал около 20 лет.

Сергей Леонидович родился в Магнитогорске, окончил ТюмГУ, некоторое время работал учителем иностранного языка в школе в поселке Мелиораторов. Некоторое время чиновник служил в органах МВД. До 2018 года он работал в аппарате Тюменской городской думы, консультантом по связям с общественностью и заместителем председателя комитета.

Коллеги Путильцева вспоминают о нем, как о талантливом руководителе и просто добром человеке.