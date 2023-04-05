В Тюмени нашли живой пропавшую пенсионерку Людмилу Фомичеву вблизи СНТ на Велижанском тракте

Через пару часов патруль встретил Людмилу в одном из СНТ Велижанского тракта за пределами города. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени нашли пенсионерку Людмилу Ф. Отчет о поиске предоставили в группе «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте». Заявка на поиск волонтерам поступила 4 апреля 2023 года. Сначала был запущен инфопоиск – рассылка ориентировок по Сети. Активистам поступило сообщение от свидетеля о местонахождении пенсионерки.

– Поиск осложнялся тем, что Людмила Евгеньевна все время передвигалась, за сутки БВП побывала во всех частях города, – уточнили сотрудники поискового отряда.

Позже пришел сигнал о списании средств с банковской карты недалеко от заправки. Волонтеры проехали по всем АЗС, чтобы установить район поиска. Через пару часов патруль встретил Людмилу в одном из СНТ на Велижанском тракте за пределами города.