Цены на загородные дома в Тюменской области за 2022 год увеличились почти на 7 млн рублей

На загородную недвижимость в 2022 году зафиксировано два скачка цен. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области подорожали загородные дома. Специалисты сервиса по продаже жилья проанализировали рынок недвижимости за прошедший 2022 год в регионе. Так, загородное жилье выросло в цене на 14%. В ряде регионов стоимость увеличилась в 2 раза.

На сегодняшний день средняя стоимость загородного дома в Тюменской области варьируется в пределах 9,78 миллиона рублей. За 12 месяцев рост составил 18%.

На загородную недвижимость в 2022 году зафиксировано два скачка цен: весной предыдущего года, когда стоимость увеличилась на 4,5%, а второй – в конце 2022 года.